Два водителя пострадали в ДТП с четырьмя машинами в Ангарске

Ангарск, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске утром 3 апреля в ДТП с участием четырёх автомобилей пострадали два человека. Предполагаемый виновник аварии был пьян. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Автоавария произошла около 9.00 на дороге, ведущей в АЭХК. По предварительной информации, 37-летний водитель, управляя Тойотой Платц, не предоставил преимущества для движения транспортному средству Ниссан Нот. Иномарки столкнулись. После этого Ниссан столкнулся с Тойотой Белтой. Повреждения также получил ещё один авто – Тойота Лэнд Крузер. Медицинская помощь потребовалась водителям Нота и Белты, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области

В отношении предполагаемого виновника аварии составлен административный материал за управление транспортом в нетрезвом виде. Действиям участников аварии будет дана правовая оценка в ближайшее время.

Инспекторы ГИБДД устраняют последствия автоаварии, осуществляют регулирование дорожного движения.