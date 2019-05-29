Двое ангарчан подозреваются в разбойном нападении на АЗС

Ангарск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске оперативники задержали двух 24-летний парней, подозреваемых в разбойном нападении на автозаправку. Преступление было совершено в ночь на 30 апреля 2019 года в 8 микрорайоне города, сообщает пресс-служба полиции.

По данным ГУ МВД по Иркутской области, тогда около 3 часов ночи в дверь АЗС постучал неизвестный мужчина в маске. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленник заставил работницу заправочной станции открыть дверь, а затем похитил из кассы 144 тысячи рублей. После совершения налета налётчик скрылся в неизвестном направлении.

Прибывшие на место инцидента сотрудники следственно-оперативной группы изучили записи с камер видеонаблюдения, получили информацию с описанием внешности разбойников.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых, которые ранее уже были судимы за аналогичные преступления. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело.