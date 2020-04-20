|Происшествия
|21.04.2020
|
|
Двое мужчин погибли на пожаре в Эхирит-Булагатском районе
|
Эхирит-Булагатский район, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В селе Корсук Эхирит-Булагатского района проводится доследственная проверка по факту гибели людей на пожаре, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Ночью 21 апреля в частном доме, расположенном на улице Янтан в селе Корсук, произошло возгорание. В результате пожара погибли двое мужчин 1957 и 1973 годов рождения.
Известно, что один из погибших был хозяином дома, второй находился у него в гостях. Причина пожара устанавливается, на место происшествия выехали следователи СК России и эксперты пожаро-технической лаборатории полиции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.