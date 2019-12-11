Двое подростков из Нижнеудинска осуждены за убийство 17-летней девушки

Нижнеудинск, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Задержанные сотрудниками уголовного розыска по подозрению в особо тяжком преступлении 15-ти и 17-летние жители Нижнеудинска признаны виновными в умышленном убийстве девушки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Преступление было совершено 6 декабря 2018 года. Сыщики установили, что 17-летняя жертва подростков ранее одолжила одному из них крупную сумму денег и рассчитывала вернуть ее назад.

– Под предлогом возврата долга подростки пригласили свою знакомую домой, где нанесли ей ранения ножом. Тело погибшей через некоторое время они спрятали на острове реки Уда недалеко от места преступления. На первоначальном этапе работы над раскрытием этого преступления, полицейские установили круг знакомых без вести пропавшей старшеклассницы, изучили алиби каждого из них, а также отсмотрели значительный массив видеозаписей с камер видеонаблюдения, – сообщает ведомство.

В последующем масштабные поиски позволили правоохранителям обнаружить место, где была спрятана погибшая. В свою очередь, предполагаемые преступники пытались ввести в заблуждение оперативников и следователей, выстраивая различные версии о том, где, когда и с кем находились в момент убийства, однако, все их доводы в последующем были опровергнуты свидетельскими показаниями и выводами экспертов.

Приговором Нижнеудинского городского суда 17-летний подсудимый приговорен к семи годам и одному месяцу лишения свободы, а второго участника осудили на 6,6 лет лишения свободы. Оба преступника будут отбывать наказание в воспитательной колонии.