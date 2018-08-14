Еще один продавец «Боярышника» в Иркутске предстанет перед судом

Иркутск, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Следком РФ завершил расследование очередного одного уголовного дела в отношении иркутянина, незаконно перевозившего и продававшего лосьон для ванн «Боярышник» с метиловым спиртом. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По версии следствия, с ноября по декабрь 2016 года двое мужчин развозили по городу «Боярышник» и торговали им. Впрочем, всю проданную ими спиртосодержащую жидкость вовремя изъяли из оборота и никто не погиб.

Собрана доказательственная база в отношении одного из фигурантов. Второй покинул территорию РФ еще до того, как стало известно, чем они с напарником занимались. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Между тем, напомним, в феврале этого года в Иркутске вынесли первый приговор за реализацию «Боярышника» с метанолом. Бизнес-леди и продавщица павильона, в котором торговали опасной жидкостью, проведут в колонии общего режима четыре и три года соответственно.

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