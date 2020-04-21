Фура, перевернувшаяся на Култукском тракте, перевозила ракетное топливо

Слюдянский район, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Фура, перевернувшаяся 21 апреля на Култукском тракте, перевозила ракетное топливо. После аварии одна из бочек дала течь, и ее содержимое вытекло на трассу. Об этом сообщается на странице главы Росприроднадзора Светланы Родионовой в соцсети «Фейсбук».

– В бочке находился АК-27И (Меланж), это вещество представляет опасность при вдыхании его паров. При этом течь дал ещё и бак фуры, из которого на дорогу потекли ГСМ. А это уже чревато крупными неприятностями: при соединении АК-27И с ГСМ вероятно возгорание, – отмечается в сообщении.

После того как фуру подняли с помощью крана и оттащили в парковочный карман, место разлива топлива обработали дезраствором. По предварительной информации радиохимической лаборатории, превышения ПДК вредных веществ нет.

Инспекторы Росприроднадзора 22 апреля получат пробы почвы. После того как будут готовы результаты их анализа, станет понятен и ущерб, нанесённый окружающей среде.

Напомним, ДТП произошло утром 21 апреля на подъезде к Култуку. Из-за него пришлось перекрыть трассу в обе стороны. Движение возобновили в 16.40. Водитель автомобиля доставлен в медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии.