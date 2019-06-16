ГИБДД: в Иркутске за неделю в ДТП пострадали четверо детей

Иркутск, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На дорогах Иркутска за неделю с 10 по 16 июня в дорожных авариях пострадали четверо детей и подростков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Так, по данным ГИБДД, 10 июня в 11.35 водитель Вольво S40, следуя по автодороге к СНТ «Дорожный строитель» со стороны Иркутска, не справился с рулевым управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП пострадал 15-летний пассажир иномарки. Юношу госпитализировали в медицинское учреждение. Предварительно установлено, что он был пристегнут ремнем безопасности.

В этот же день в 20.00 водитель Рено Сандеро, двигаясь по улице Байкальской, при повороте налево на улицу Донскую не предоставил преимущество и на «встречке» врезался в Мерседес Бенц. Пострадал девятилетний пассажир Рено, который на момент аварии находился в детском автокресле.

Кроме того, 11 июня в 9.15 38-летний водитель Тойоты Рактис, следуя из Иркутска в сторону Шелехова, в районе 9-го километра при повороте налево в сторону поселка Луговое, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Мерседесом Бенц на встречной полосе. В результате аварии пострадал двухлетний мальчик, который находился в Мерседесе. Благодаря тому, что ребенка перевозили в детском автокресле, обошлось без серьезных травм и госпитализации.

Еще одна авария с участием ребенка случилась в Иркутске 14 июня в 14.00. Водитель «ГАЗ 3110», следуя по улице Академической в направлении улицы Мухиной, при повороте налево не предоставил преимущество встречной Ладе Калине, в результате чего произошло столкновение. В дорожной аварии получила травмы четырехлетняя пассажирка «ГАЗа». Девочка госпитализирована с места ДТП каретой скорой помощи. Инспекторы ГИБДД установили, что несовершеннолетняя перевозилась с помощью детской удерживающей системы.