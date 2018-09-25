ГИБДД: за восемь месяцев в Приангарье 71 человек погиб в ДТП из-за пьяных водителей

Иркутская область, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - За первые восемь месяцев этого года в Приангарье в ДТП погибли 197 человек, из них 71 – по вине пьяных водителей.

Об этом 26 сентября рассказал начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Иркутской области, полковник полиции Вячеслав Жилкин.

Он сообщил, что за восемь месяцев в регионе произошло 329 ДТП с участием пьяных водителей, 71 человек в них погиб, 460 получили ранения. Сотрудниками ГИБДД за это время задержано более 13 тысяч нетрезвых водителей, в отношении 1,6 тысячи водителей возбуждены уголовные дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. За это нарушение в 2018 году 12 тысяч 143 человека лишены водительских прав за это нарушение.

Вячеслав Жилин сообщил, что в среднем в сутки в Иркутской области задерживают 40-45 нетрезвых водителей, а в периоды сплошных проверок – 80-90. Он отметил, что Иркутская области находится в первой десятке регионов РФ по количеству выявляемых пьяных за рулем.

– Москве и Московской области по этим показателям мы сейчас уступаем, но дело в том, что у нас гораздо меньше сотрудников, чем там, – отметил начальник областного ГИБДД, – У нас общая численность в регионе 1272 человека, одновременно на постах на дорогах обычно находятся 250-300 человек.