ГУФСИН: заказчики и основные каналы бунта в ангарской колонии установлены

Ангарск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Заказчики и основные каналы организации беспорядков в ИК-15 в Ангарске, произошедших 9-10 апреля, уже установлены. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.

По факту случившегося идёт расследование. На время расследования осужденные, являющиеся активными участниками беспорядков, изолированы и вывезены в другие учреждения уголовно-исполнительной системы. Все осуждённые обследованы медицинскими работниками, их состояние оценивается как удовлетворительное.

– Жизненно важные объекты колонии – общежития отрядов, столовая, медсанчасть – в результате поджогов не пострадали. Однако разрушены и сожжены объекты производственной зоны колонии: хозяйственный двор, где находились животные, тепличное хозяйство, производственные цеха, профессиональное училище и школа. Исправительному учреждению нанесён значительный материальный ущерб, объём которого на сегодняшний день оценивается, – говорят в ГУФСИН по Иркутской области.

В ведомстве поясняют, что сотрудники во время беспорядков в исправительном учреждении действовали строго в рамках законодательства и в сложившейся ситуации предпринимали лишь самые необходимые меры для пресечения противоправных действий и обеспечения безопасности граждан.

Напомним, в ИК-15 Ангарска, где отбывают наказание осуждённые по тяжким статьям уголовного кодекса в условиях строгого режима, в ночь 10 апреля произошёл бунт и пожар. Ранее Телеинформ подготовил хронику бунта в ИК №15 Ангарска. На сессии Законодательного собрания Иркутской области уполномоченный по правам человека Виктор Игнатенко заявил, что намерен подготовить доклад, в котором изложит своё видении ситуации.

От действий нескольких осужденных пострадал сотрудник учреждения. После этого в колонии начались массовые беспорядки, заключенные подожгли несколько зданий в промзоне. Подавить бунт осуждённых удалось только к утру 11 апреля, для этого были привлечены дополнительные силы и средства. При разборе сгоревших конструкций в ангарской ИК-15 обнаружено тело погибшего осужденного. По словам омбудсмена Иркутской области Виктора Игнатенко, все признаки указывают на то, что это не суицид. По одной из версий, которая сейчас проверяется, его повесили заключенные за то, что он сотрудничал с администрацией. Глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что бунт в ангарской колонии срежиссирован извне.

Между тем, правозащитная организация «Русь сидящая» решила направить сообщение по ситуации в ангарской колонии ИК-15 двум специальным докладчикам ООН – по вопросу о внесудебных казнях и по вопросу о пытках. Между тем, не исключено, что беспорядки могли быть организованы «авторитетными» заключёнными для дискредитации администрации колонии. Для родственников осуждённых в ИК-15 Ангарска открыли «горячую линию».