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14.10.2018

Инспекторы ГИБДД и следователи выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Заларинском районе

Заларинский район, 14.10.18 (ИА «Телеинформ»), - 14 октября около 10:00 в Заларинском районе на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" примерно в пяти километрах от посёлка Тыреть произошло лобовое столкновение автомобилей "Мерседес" и "Тойота Клюгер".

В результате ДТП водитель и пассажирка "Мерседеса" погибли на месте, водитель кроссовера госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Предварительно установлено, что "Мерседес" выехал на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с "Тойотой".

На месте работают экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа. Полиция просит граждан быть предельно внимательными на дороге и строго следовать правилам дорожного движения.

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