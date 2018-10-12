Инспекторы ГИБДД и следователи выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Заларинском районе

Заларинский район, 14.10.18 (ИА «Телеинформ»), - 14 октября около 10:00 в Заларинском районе на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" примерно в пяти километрах от посёлка Тыреть произошло лобовое столкновение автомобилей "Мерседес" и "Тойота Клюгер".

В результате ДТП водитель и пассажирка "Мерседеса" погибли на месте, водитель кроссовера госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Предварительно установлено, что "Мерседес" выехал на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с "Тойотой".



На месте работают экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа. Полиция просит граждан быть предельно внимательными на дороге и строго следовать правилам дорожного движения.