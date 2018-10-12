|Происшествия
|14.10.2018
|
|
Инспекторы ГИБДД и следователи выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Заларинском районе
|
Заларинский район, 14.10.18 (ИА «Телеинформ»), - 14 октября около 10:00 в Заларинском районе на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" примерно в пяти километрах от посёлка Тыреть произошло лобовое столкновение автомобилей "Мерседес" и "Тойота Клюгер".
В результате ДТП водитель и пассажирка "Мерседеса" погибли на месте, водитель кроссовера госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Предварительно установлено, что "Мерседес" выехал на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с "Тойотой".
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram
Тэги: