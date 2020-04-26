Иркутская область установила новый антирекорд – в регионе за сутки произошло свыше 100 пожаров

Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за минувшие сутки в населенных пунктах произошел 101 пожар. Как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, регион побил свой собственный прошлогодний антирекорд по количеству суточных возгораний.

Количество пожаров выросло вдвое по сравнению с этим же периодом прошлого года и на 50 случаев по сравнению с прошлыми сутками. Основной причиной возгораний стали умышленные или непреднамеренные действия человека. В связи с нарушениями требований пожарной безопасности составлено 24 протокола.

30 случаев горения мусора и 31 пал сухой растительности потушили пожарные. Общая площадь палов сухой растительности выросла до 10 га. В нескольких случаях из-за таких пожаров пострадали дома, надворные постройки, заборы. Так, случаи перехода огня от сжигания мусора и травы на строения произошли в поселке Вознесенский Нижнеудинского района, в поселке Моргудон Братского района, в садоводстве Городское Усольского района, в Шелеховском, Иркутском районах. В поселке Култук Слюдянского района пал травы пожарные потушили на территории поселкового кладбища. Зарегистрированы и случаи горения травы от железной дороги.

В лидерах по количеству неконтролируемых палов на сегодняшний день Иркутск и Иркутский район, Усолье-Сибирское, Нижнеудинский район, Слюдянский и Братский районы.

Государственные инспекторы по пожарному надзору констатируют: палы травы и костры для сжигания мусора на своих приусадебных участках устраивают, как правило, люди пенсионного возраста, в силу привычки или не зная другой возможности утилизировать мусор. Специалисты призывают население в таких случаях обращаться за помощью к председателю садоводства. Сухую траву необходимо скашивать и вывозить, как и мусор, на открытые свалки или закапывать в компостные ямы.

Учитывая установившиеся в нашем регионе условия чрезвычайно высокой пожароопасности, такие, как сухая погода и ветер, необходимо проявлять максимальную бдительность, чтобы сохранить свое жилье и имущество, отмечают в ведомстве. О нарушениях правил пожарной безопасности сообщать на круглосуточный телефон доверия в Главном управлении МЧС России по Иркутской области: 8(3952) 399-999.