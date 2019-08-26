Иркутянин, напавший в ЦПКиО на няню с ребенком, получил 13 лет «строгача»

Иркутск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин, напавший в бывшем ЦПКиО с ножом на няню с ребенком, получил 13 лет колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее неоднократно судимому 30-летнему иркутянину. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 161 УК РФ – грабеж, частью 2 статьи 162 УК РФ – разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, пунктом «в» части 4 статьи 162 УК РФ – разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, частью 3 статьи 30, пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ – покушение на убийство, совершенное из корыстных побуждений.

Следствием и судом установлено, что летом 2018 года обвиняемый совершил ряд дерзких нападений на женщин на территории мемориального комплекса «Иерусалимская гора». Угрожая ножом, мужчина забирал все ценные вещи потерпевших и скрывался с места преступления.

12 июля в парке культуры и отдыха мужчина напал на няню, которая гуляла с малолетним ребенком. Обвиняемый пытался завладеть ее сумкой, однако женщина стала оказывать ему активное сопротивление. В результате злоумышленник нанес ей множественные ножевые ранения. К счастью, потерпевшей удалось выжить за счет своевременного оказания медицинской помощи.

Благодаря слаженной работе региональных управлений СК России и МВД в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий преступная деятельность мужчины была пресечена. Фигуранта задержали сотрудники уголовного розыска в центре Иркутска при попытке сбыта имущества, полученного преступным путем.

Следствием по уголовному делу допрошено более 30 человек, проведено более 10 судебных экспертиз. Установлено, что от преступных действий обвиняемого пострадали четыре человека. Материалы уголовного дела насчитывали 11 томов.

Приговором Октябрьского районного суда Иркутска мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.