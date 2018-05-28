Иркутянин-наркоман ограбил Казанский храм более чем на 300 тысяч рублей

Иркутск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске наркозависимый горожанин ограбил храм иконы Казанской Божьей Матери, вынеся оттуда ценностей более чем на 312 тысяч рублей. Вора задержали по горячим следам.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, преступление было совершено ночью: служители церкви, прибывшие на утреннюю литургию, обнаружили пропажу серебряных изделий из церковной лавки, а также золотых украшений, оставленных прихожанами в качестве пожертвования – всего около сотни предметов.

Одна из служительниц описала прибывшим полицейским приметы предполагаемого преступника. Через несколько часов оперативники задержали злоумышленника. При себе у него нашлась часть похищенных ценностей – несколько золотых цепочек, кольца.

В отделении 42-летний нигде не работающий иркутянин пояснил, что вечером спрятался в храме, совершил кражу и утром беспрепятственно покинул помещение. Известно, что ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение имущественных преступлений.

Настоятель Казанского храма протоиерей Сергий Кульпинов поблагодарил сотрудников полиции за проделанную работу и пожелал дальнейших успехов в служении на благо Отечества. Он отметил, что на протяжении длительного времени жители областного центра в качестве пожертвования передавали в храм ювелирные изделия, фамильные ценности, в дальнейшем планировалось использовать их для оформления оклада иконы Божией Матери «Знамение».

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.