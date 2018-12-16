Иркутянин по пьяни зарезал бывшего одноклассника

Иркутск, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин во время пьянки зарезал своего школьного друга.

Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска, в один из весенних дней 2018 года два друживших со школы одноклассника проводили время, употребляя при этом алкогольные напитки. Затем, вспомнив прошлые обиды, общение перешло в ссору, в результате которой мужчина нанес потерпевшему многочисленные удары кухонным ножом. От полученных ранений тот скончался на месте.

Испугавшись произошедшего, виновник скрылся с места преступления, однако, вскоре был задержан сотрудниками полиции.

За совершение убийства он приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.