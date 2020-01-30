Иркутянин получил восемь лет колонии за то, что по заказу своего знакомого до смерти избил мужчину

Иркутск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Свердловский районный суд Иркутска с участием присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Иркутской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в суде установлено, что обвиняемый днем 9 марта 2019 года пришел в одну из квартир дома №55 по улице Новокшонова, где в это время находился 41-летний мужчина со своей подругой. Злоумышленник по просьбе своего знакомого стал избивать мужчину, сначала в квартире, а потом и в подъезде. Преступник нанес потерпевшему множественные удары ногами и руками в голову, грудную клетку, по спине и животу. От полученных травм мужчина скончался.

– По уголовному делу расследование проводилось СО по Свердловскому району СУ СК РФ по Иркутской области, в рамках которого были собраны все доказательства вины подсудимого. Сторона защиты пыталась убедить присяжных заседателей в причастности иных лиц в избиении потерпевшего. Однако, в результате правильно выстроенной стороной обвинения тактики предоставления доказательств (допросы свидетелей, изобличающих подсудимого в избиении потерпевшего и опровергающих его защитную версию, видеозапись к протоколу проверки показаний на месте, заключения судебно-медицинских экспертиз и др.), коллегия присяжных заседателей единодушно признала подсудимого виновным в совершении преступления, – сообщает ведомство.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения и обвинительного вердикта присяжных заседателей, приговорил подсудимого к лишению свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.