Иркутянина приговорили к 12 годам «строгача» за стрельбу по толпе и убийство

Иркутск, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске вынесен приговор 39-летнему местному жителю, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «е» части 2 статьи 105 УК РФ – убийство, совершенное общеопасным способом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Установлено, что днем 4 июля 2018 года на пересечении улиц Кайская и 2-я Железнодорожная областного центра, где находилось большое скопление людей, среди которых были дети, подсудимый из-за конфликта несколько раз выстрелил из карабина в мужчину. Последний от полученных травм скончался в больнице.

В кратчайшие сроки в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, личность злоумышленника установили.

– Следователи допросили больше 30 человек – жителей близлежащих домов, а также водителей, проезжавших мимо в момент трагедии. Произведено 12 обысков, назначено и проведено более 25 судебных экспертиз по изъятым объектам, следам и продуктам выстрелов, в том числе баллистические, генетические, химические и другие, – сообщает ведомство.

Иркутский областной суд приговорил подсудимого к 12 годам колонии строгого режима.