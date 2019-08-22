|Происшествия
|23.08.2019
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Иркутянка «подарила» новому знакомому из соцсетей 65 тысяч рублей, аферист исчез с деньгами
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Иркутск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянка стала жертвой нового знакомого в соцсетях: девушка отдала мужчине 65 тысяч рублей, после чего аферист перестал выходить на связь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
– В полицию обратилась 29-летняя местная жительница и сообщила, что 13 августа познакомилась в соцсетях с молодым человеком. Затем они стали общаться по телефону. Через четыре дня новый знакомый позвонил и попросил о помощи. Он сообщил, что попал в ДТП и ему срочно нужны деньги. Желая помочь, женщина перевела 15 тысяч рублей незнакомцу, – рассказали в ведомстве.
На следующий день мужчина позвонил снова и попросил еще 50 тысяч рублей. Мошенник заверил девушку, что обязательно вернет деньги при встрече. Как только он получил нужную сумму, перестал отвечать на звонки и отключил телефон.
Теперь полицейским предстоит установить личность афериста и задержать его.