Из-за страшного ДТП в Шелеховском районе в реанимацию попал маленький ребёнок

Шелеховский район, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе на перекрёстке Веденщина-Баклаши вечером 13 мая столкнулись Тойота Саксид и Форд Мондео. В итоге в больницу попали водитель и два пассажира минивена. Среди пострадавших – ребёнок 2014 года рождения. Об этом Телеинформу сообщили в ОГИБДД ОМВД по Шелеховскому району.

По предварительной версии, водитель Тойоты – 28-летняя женщина – не уступила седану, которые двигался по главной дороге со стороны Слюдянки в Иркутск. С места происшествия были госпитализированы она, 50-летний мужчина и ребёнок. Малыш получил серьёзные травмы и находится в реанимации.

– Ребёнок не был пристёгнут, более того, в машине даже не было автокресла. В таких случаях дети при ДТП часто вылетают через лобовое стекло, потому и мы настаиваем, и в законе прописано, что несовершеннолетние, особенно до семилетнего возраста, обязательно должны находиться в удерживающих устройствах, – подчеркнули в ГИБДД.

Водители и пассажиры Форда не пострадали. Медосвидетельствование не показало признаков опьянения у водителя седана.

Сейчас по факту случившегося проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства. По итогам в зависимости от степени тяжести происшествия будет принято правовое решение.