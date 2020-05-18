Крупный пожар случился на лесопилке в Чунском районе

Чунский район, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Чунском районе утром 19 мая произошел пожар на территории деревообрабатывающего предприятия ООО «Илим» в микрорайоне Северный райцентра.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, информация о пожаре в цехе по производству древесного угля поступила в пожарно-спасательную службу в 6 часов утра. На момент прибытия первых подразделений горела крыша трехэтажного железобетонного здания и внутренние помещения на площади около 2 тысяч квадратных метров. Существовала угроза распространения пожара.

Через час пожар был локализован на площади 2115 квадратных метров. Пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечены 17 человек и шесть единиц техники МЧС России. В 7.55 открытое горение ликвидировано. Работы по тушению осложняются отсутствием источников водоснабжения для нужд тушения пожаров вблизи предприятия.

Дознаватели МЧС установили, что возгорание произошло в результате правил нарушения эксплуатации печи в цехе в процессе производства. Сообщение о пожаре поступило поздно, распространению огня на большую площадь способствовало отсутствие системы пожаротушения. В отношении собственника предприятия проведут проверку.