Лесной пожар перешёл на территорию Иркутской области из Красноярского края

Иркутская область, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 5 июня на землях лесного фонда было зарегистрировано три новых лесных пожара. Один из них перешёл на территорию региона из Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В действующем состоянии на утро 6 июня оставался очаг площадью 24 га в Тайшетском районе в семи километрах от железнодорожной станции Черманчет. Именно это возгорание перешло на территорию Иркутской области из Красноярского края. По оперативным данным Региональной диспетчерской службы, сегодня к 09:45 это возгорание было локализовано.

Кроме того, 5 июня потушили ещё один пожар в Тайшетском районе на площади 16 га. Возгорание в Усольском районе локализовали на площади один гектар.

В тушении всех лесных пожаров 5 июня были задействованы 21 сотрудник лесной охраны, четыре мобилизованных гражданина и 11 единиц наземной техники.