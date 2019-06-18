Ликвидировать цех ртутного электролиза «Усольехимпрома» намерены через нацпроект «Экология»

Усолье-Сибирское, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области направило в Минприроды России предложения для включения ликвидации цеха ртутного электролиза «Усольехимпрома» в федеральный проект «Чистая страна» на 2019-2021 годы в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Согласно ответу Минприроды России финансирование мероприятия в 2019 году и последующих годах возможно после предоставления правительством Иркутской области уточненных объемов финансового обеспечения, с учетом проведенных проектных и изыскательских работ.

Как сообщили в Сером доме, иркутские учёные уже провели предварительную оценку ситуации, дали предложения по выполнению рекогносцировочных изысканий и исследований для установления надежной и достоверной информации о составе загрязняющих веществ и степени загрязнения всех технических объектов и природных сред на промплощадке комбината «Усольехимпром».

– Полученные результаты будут использованы для разработки комплексных технологий ликвидации загрязнений и санации территории и подготовки проектов технической и биологической рекультивации. Ориентировочная стоимость исследований составляет 100 миллионов рублей. На 2020 год планируется проведение мероприятия по выполнению рекогносцировочных изысканий на промышленной площадке ООО «Усольехимпром» в рамках государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2020 годы», – сообщается в пресс-релизе регионального правительства.

Напомним, 7 февраля 2019 года на территории Приангарья указом введен режим функционирования повышенной готовности в связи с возникновением угрозы аварийной ситуации на территории промплощадки ООО «Усольехимпром». После этого 21 февраля утилизировали больше тысячи баллонов с ртутью с промышленной площадки предприятия. Кроме того, 25 мая завершены работы по демеркуризации складского помещения № 15.

В июне 2019 года из резервного фонда Иркутской области выделено более 29,6 млн рублей на обследование 31 ёмкости на предмет наличия химически опасных веществ, определению их состава и объема, а также по ликвидации наиболее опасных веществ. Сейчас известно, что 22 из этих цистерн наполнены неизвестным веществом.

Сейчас в министерстве природных ресурсов и экологии РФ находятся на рассмотрении проектно-сметная документация и заключение государственной экологической экспертизы для включения в государственный реестр объектов накопленного вреда цеха ртутного электролиза в Усолье-Сибирское.

Напомним, с начала 2019 года пожары на «Усольехимпроме» регистрировались 16 раз. Они происходят и после того, как правительство Иркутской области заключило договор с охранным предприятием на ограничение доступа на территорию предприятия. Стоит отметить, что проблема с «Усольехимпромом» находится на повестке уже более 20 лет, но только сейчас дело удалось сдвинуть с мёртвой точки. Промплощадку в марте взяли под охрану до конца года, поскольку её расхищали, при этом пожары продолжают вспыхивать. Ранее сообщалось, что до конца мая власти Иркутской области должны были получить заключение экспертизы по рекультивации отходов «Усольехимпрома». Ситуацию с «Усольехимпромом» поставили на контроль федеральных надзорных органов

СПРАВКА:

Площадь территории ООО «Усольехимпром» составляет 610 га, здесь располагается более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов (цех ртутного электролиза только один из них), 60 вспомогательных зданий и сооружений, ж/д полотно общей протяженностью более 20 км, наземные и подземные коммуникации и коллекторы длиной около 50 км. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжёлыми металлами. В собственности Иркутской области находятся лишь 1,24 га из 610. Остальные земли принадлежат Росимуществу, объекты на них – частная собственность. Только после решения имущественных вопросов станет возможным дальнейшее обследование территории и промышленных цехов предприятия-банкрота.