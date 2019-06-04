Маньяк из Тулуна сознался в изнасиловании 13 женщин

Тулун, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель Тулуна, подозреваемый в изнасиловании 11 женщин, сознался ещё в 13 эпизодах. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По данным ведомства, следователи и сотрудники ГУ МВД по Иркутской области установили личности всех потерпевших. Всего следователи доказали факты изнасилования 24 женщин, которые происходили с 1992 по январь 2019 года. От 51-летнего мужчины получены признательные показания, по всем эпизодам проведены проверки показаний на месте совершения преступлений. В ближайшее время ему вновь будет предъявлено обвинение с учетом новых эпизодов его преступной деятельности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что тулунчанин совершил серию изнасилований с 2001 по 2012 годы. Во всех случаях злоумышленник действовал по одному и тому же сценарию: угрожая ножом, отводил потерпевших в безлюдные места в Тулуне, насиловал и забирал личные ценные вещи.

В ходе расследования проведен ряд генетических судебных экспертиз, заключения которых позволили следователям СКР сделать вывод о серийности преступлений. Долгое время ряд нападений оставался нераскрытым в связи с тем, что фигурант принимал самые тщательные меры для сокрытия следов преступлений. Все это время велась работа по поиску и фиксации следов преступлений, которые позволили бы выйти на след совершившего их человека. Однако личность нападавшего установить не удавалось. В итоге выяснилось, что преступником оказался житель Тулуна, работавший на угольном разрезе. В январе 2019 года мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов, а позже СКР показал лицо тулунского серийного насильника.

В настоящее время он находится под стражей. Органами следствия назначено проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы, которая установит его вменяемость.