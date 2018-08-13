МЧС: в Катангском и Усть-Кутском районах к пяти населенным пунктам подступили лесные пожары

Иркутская область, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В двух районах Иркутской области действующие лесные пожары могут создать угрозу пяти населенным пунктам. Огонь, по данным регионального ГУ МЧС, приблизился к ним на дистанцию от шести до 22 километров.

Так, от села Орлинга в Усть-Кутском районе действующий лесной пожар площадью 20 га, возникший от гроз, находится на расстоянии 19 км. Его тушат 24 пожарных-десантника.

Остальные населенные пункты в зоне риска находятся в Катангском районе. Все очаги там также возникли от гроз. Селу Бур угрожают три лесных пожара площадью 180, 614 и 795 га. Напомним, этим летом спасатели уже один раз отстояли этот населенный пункт от огня.

Еще один действующий лесной пожар площадью 890 га находится в 16 км от райцентра Катангского района – села Ербогачен. К селу Ика подступили два возгорания площадью 870 и 2478 га, они находятся в 10 и 11 км от населенного пункта, по данным ГУ МЧС по Иркутской области.

Вокруг села Токма полыхает сразу пять низовых лесных пожаров, три из них находятся в 17 и 22 км от населенного пункта. Их площадь составляет 79, 4817 и 5624 га. Еще два очага на 2575 и 159 га находятся от Токмы на дистанции 42 и 43 км. Напомним, одно из этих возгораний возле населенного пункта тушат пожарные-десантники, остальные очаги в Катангском районе не обслуживаются.

Кроме того, два лесных пожара приблизились к поселку Нижняя Игирма Нижнеилимского района, по одному – к Братску и поселку Сосновка Чунского района, но там во всех четырех случаях распространение огня остановлено, пожары локализованы на площади 20, 97, 4 и 5 га соответственно. У этих возгораний причина – человеческий фактор и нарушение правил пожарной безопасности. В Сосновке на тушении огня задействованы три, в Братске – четыре единицы техники. Под Новой Игирмой на двух очагах в общей сложности работают 13 человек и шесть единиц техники.