Медсестру из саянского детдома подозревают в истязании ребёнка

Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ – истязание малолетнего. В преступлении подозревается младшая медсестра Саянского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала видеозапись, снятая в палате Иркутской областной детской клинической больницы и размещенная в социальных сетях, на которой видно, что медсестра жестоко обращается с ребёнком.

Известно, что он поступил в больницу 22 ноября из Саянского детского дома-интерната для умственно отсталых детей в сопровождении медсестры.

Следователи СК России уже допросили директора дома-интерната, а также медицинская сестра, которая уже отстранена от должности. Выясняются все обстоятельства произошедшего.