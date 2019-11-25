СКР: похититель школьницы во Втором Иркутске был дважды судим за преступления сексуального характера

Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Мужчина, похитивший школьницу во Втором Иркутске, был дважды судим за преступления сексуального характера. Решением Ленинского районного суда злоумышленник заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Инцидент произошел вечером 23 ноября на улице Новаторов в районе торговых складов. Мужчина, сидя в своем автомобиле «Тойота Виста», заметил девятилетнюю девочку.

– В этот момент у злоумышленника возник преступный умысел, направленный на похищение несовершеннолетней с целью совершения в отношении неё насильственных действий сексуального характера. Обвиняемый вышел из автомобиля и, применяя физическую силу к ребенку, затолкал девочку в салон, после чего сел в автомобиль, заблокировал все двери и начал движение, – сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Однако крики ребенка услышал проходивший мимо 16-летний подросток, ученик школы № 37. Старшеклассник тут же привлек внимание 28-летнего прохожего, работника одного из местных предприятий.

– Вместе они немедленно бросились на помощь. Воспрепятствовав дальнейшему движению иномарки, мужчина и подросток заставили водителя освободить ребенка и выпустить его из машины. Преступник с места происшествия скрылся, однако по ориентировке дежурной части в течение двух часов был задержан сотрудниками Росгвардии, – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

По факту произошедшего СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 126 УК РФ – похищение человека. Следователи выяснили, что с 2001 года мужчина отсидел уже два срока за совершение преступлений сексуального характера. Освободился из мест лишения свободы в марте 2017 года.

Ленинский районный суд Иркутска удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

Бдительного подростка и мужчину, который помог спасти девочку, наградят за их смелый поступок.