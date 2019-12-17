Мужчина погиб, провалившись вместе с автомобилем под лед в Нижнеилимском районе

Нижнеилимский район, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Водолазы обнаружили и подняли автомобиль с водителем, провалившийся под лёд реки Игирма в Нижнеилимском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Трагедия произошла 11 декабря: домой с рыбалки не вернулся 75-летний мужчина. Несколько дней шли поисковые и водолазные работы. В результате место происшествия было обнаружено в 2,5 километрах от поселка Новая Игирма на реке Игирма. Следы автомобиля пропавшего мужчины пересекали реку и обрывались рядом с мостом. Машина ушла под лёд вместе с водителем, который выехал на лед в неположенном месте.

– Группа спасателей в составе водолазов, врача и водителя прибыла к месту провала. Водолазы обследовали дно с помощью водолазного комплекса и обнаружили автомобиль. Водитель находился внутри. Глубина составляла 17 метров. Для его подъема на мосту был установлен кран, майну расширили и подняли автомобиль. Тело погибшего передано сотрудникам полиции, – рассказал начальник поисково-спасательной службы ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» Андрей Кармаданов.

Спасатели отметили, что для пересечения реки не было необходимости выезжать на лед, поскольку в этом месте над рекой есть мост. Риск рыбака оказался неоправданным и привел к гибели.