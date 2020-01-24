МВД: в Приангарье с начала года 18 человек погибли на пожарах

Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала года в регионе зарегистрировано 345 бытовых пожаров, в результате которых 18 человек погибли, 16 получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным полиции, почти каждое второе возгорание происходит в домах либо квартирах. Основной причиной трагических происшествий являются неполадки электропроводки или электронагревательных приборов. Нередки случаи неосторожного обращения с огнем, а также нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

– Чтобы в очередной раз предупредить граждан, полиция и спасатели ежедневно организуют обходы по дворам, беседуют с жителями, раздают листовки, рассказывают о правилах безопасности взрослым и детям. С начала года в этой работе задействовано свыше 500 сотрудников полиции, которые посетили свыше 3 тысяч домов. Организовано и проведено 15 сходов граждан, на которых доведена актуальная и полезная информация, роздано свыше 4 тысяч памяток по противопожарной тематике, – говорят в полиции.