На Байкале при катании на гидроцикле погиб ребёнок

Ольхонский район, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Вечером 20 августа в бухте Сохтор озера Байкал в Ольхонском районе при катании на гидроцикле погиб ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба спасателей.

Сейчас уже установлено, что девятилетний мальчик решил прокатиться на гидроцикле отца, при этом рядом родителей школьника не было. Набрав скорость, он пошёл на сближение с другим гидроциклом, на котором каталась женщина. Испугавшись столкновения, мальчик спрыгнул в воду и попал под встречное судно.

Спасательный жилет ребёнка засосало в водозаборник. Женщина пыталась вытащить мальчика из воды и звала на помощь. Очевидцы на лодке поспешили к месту происшествия, достали ребёнка и отвезли на берег. Ребёнку пытались оказать первую помощь, но медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть мальчика.

– Оба гидроцикла не зарегистрированы в Государственной инспекции по маломерным судам. У женщины, управлявшей судном, не было прав на вождение, – говорят в ГУ МЧС по Иркутской области.

В обстоятельствах трагедии разбирается следственная оперативная группа.

К слову, сейчас в Центре государственной инспекции по маломерным судам региона на учёте состоит 538 гидроциклов, зарегистрированных за последние 15 лет. Однако это составляет менее четверти от общего количества реализованных населению Иркутской области судов подобного типа. Начальник Центра ГИМС по Иркутской области Алексей Зяблицкий говорит, что отказ от постановки на учёт обусловлен желанием уйти от налогообложения.