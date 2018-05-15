На Качугском тракте под Хомутово Хонда врезалась в КамАЗ, погиби два человека

Иркутский район, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На Качугском тракте в районе села Хомутово Иркутского района около 22:00 15 мая Хонда Степвагон врезалась в КамАЗ. Водитель иномарки погиб на месте, один из пассажиров легкового автомобиля скончался в больнице.

По предварительной информации, 34-летний водитель Хонды не заметил стоявший на обочине большегруз и врезался в него на полной скорости, сообщили Телеинформу в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области.

Еще три пассажира иномарки также получили травмы, но их жизням ничего не угрожает. Водитель КамАЗа не пострадал.