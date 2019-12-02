На пожаре в Иркутске ночью 2 декабря погибли три человека

Иркутск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске ночью 2 декабря случился пожар в жилом двухквартирном доме на улице Тимирязева. Погибли три человека, еще один госпитализирован с ожогами и отравлением угарным газом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, причиной пожара стало короткое замыкание вследствие чрезмерной нагрузки на электросеть. Информация о возгорании поступила в 1:57, на момент прибытия первого подразделения огнеборцев шел дым из квартиры на первом этаже здания. На месте происшествия работали 19 человек и две автоцистерны.

Вскрыв запертую входную дверь, пожарные проникли внутрь горевшей квартиры, где, по словам соседей, находились четверо мужчин. Их обнаружили там в ходе тушения пожара. С балкона на втором этаже были спасены два человека.

Возгорание потушили в течение 15 минут. В результате были повреждены домашние вещи и мебель на площади 10 кв м, квартира закопчена по всей площади.

– Дознаватели МЧС России установили, что в квартире проживали квартиросъемщики, которые накануне допоздна распивали спиртные напитки. Пожар произошел по причине перегруза электросети: к одному удлинителю были подключены три потребителя электроэнергии, что привело к короткому замыканию. При этом удлинитель находился рядом с горючими материалами. Люди скончались, не успев проснуться, – комментирует заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.

Материалы проверки по факту пожара будут переданы в следственные органы для дальнейшей проверки.