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04.12.2019

На севере Иркутской области мужчина стал жертвой медведя прямо у своего дома

Мамско-Чуйский район, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Медведь напал на жителя посёлка Витимский Мамско-Чуйского района прямо на веранде 66-летнего мужчины. Зверь причинил человеку смертельные травмы, сообщает пресс-служба полиции.

Дом мужчин находится на окраине населённого пункта. По предварительным данным ГУ МВД по Иркутской области, мужчина услышал шум на улице и решил посмотреть, что происходит. На веранде дома на него и напал медведь.

Для поиска зверя было принято решение организовать круглосуточное дежурство сотрудников полиции и охотников-промысловиков. Днём 3 декабря при обследовании прилегающей местности в 500 метрах от посёлка найдена так называемая лёжка медведя, однако, услышав человеческие шаги, он успел уйти.

Предполагая, что медведь может вернуться на место происшествия, полицейские и местные жители выставили пост у дома погибшего местного жителя и установили там приманку. Около 7.00 хищник был вновь обнаружен на веранде жилища и обезврежен путем применения огнестрельного оружия.

Отметим, посёлок Витимский находится в в 25 километрах от районного центра – посёлка Мама.

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