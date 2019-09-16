На трассе «Байкал» в ДТП с большегрузом погибли парень и девушка

Бурятия, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В на трассе «Байкал» в Кабанском районе Бурятии «Тойота Карина», следовавшая со стороны Иркутска в направлении Улан-Удэ, столкнулась с большегрузом. Погиб 19-летний водитель иномарки и его 20-летняя пассажирка, сообщает пресс-служба полиции.

ДТП произошло 16 сентября около 15.00 в 15 километрах от посёлка Клюевка. По предварительным данным, водитель «Тойоты» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой двигался большегруз под управлением 26-летнего мужчины.

В результате столкновения молодой человек и его пассажирка получили смертельные травмы. Известно, что водительские права он получил год назад. По предварительным данным, молодые люди не были пристегнуты ремнями безопасности, говорят в ГУ МВД по Бурятии.