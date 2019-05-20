На утро 20 мая в Иркутской области огнем охвачено более 2300 гектаров леса

Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на утро 20 мая зарегистрировано 14 лесных пожаров. Их общая площадь составляет 2372,5 га, сообщает пресс-служба губернатора.

В локализованном состоянии на утро 20 мая перешло восемь пожаров на 2320 га, из которых 2240 покрыты лесом. Четыре таких очага находятся в Тайшетском районе, два – в Иркутском, по одному в Братском и Куйтунском районах. Действующими оставалось шесть природных пожаров на общей площади 52,5 га: по одному в Усольском, Баяндаевском, Жигаловском, Киренском, Тайшетском и Шелеховском районах.

За 17 и 18 мая в лесном фонде Иркутской области ликвидировано 17 пожаров на общей площади 642,6 га, в том числе 452,1 га, покрытых лесом. Три очага потушено в Тайшетском районе, по два – в Иркутском и Чунском районах, по одному – в Усольском, Слюдянском, Аларском, Братском, Куйтунском, Тулунском, Баяндаевском, Боханском, Зиминском и Ольхонском районах.

По прогнозу Иркутского УГМС, 20 мая местами в северных и в большинстве западных, центральных, южных и верхнеленских районов Иркутской области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. Такие же погодные условия прогнозируются на 21 и 22 мая.