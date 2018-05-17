Нелегальная гостиница в Иркутске сгорела вместе с владельцем

Иркутск, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Двухэтажный частный дом на улице Радищева, 67А в Иркутске загорелся ранним утром 18 мая. По словам соседей, здесь была организована нелегальная гостиница. Когда огонь потушили, под завалами был найден погибший мужчина, предположительно, хозяин дома, сообщает пресс-служба спасателей.

Двухэтажное здание за время эксплуатации обросло многочисленными пристроями, собственниками был надстроен еще один этаж.По информации местных жителей, гостиница была рассчитана примерно на 20 постояльцев. Десятерым удалось эвакуироваться самостоятельно до прибытия пожарных подразделений, еще шесть человек были спасены огнеборцами.

Фото очевидцев из соцсетей

В ГУ МЧС по Иркутской области отмечают, что пожару был присвоен повышенный номер сложности – существовала угроза перехода огня на соседние строения. В тушении огня были задействованы шесть единиц техники, 22 человека личного состава. Кроме того, сотрудники полиции перекрыли часть улицы Радищева, где работала спецтехника. Администрация Иркутска предоставила автобус для размещения погорельцев. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Площадь пожара составила более 200 квадратных метров, обстоятельства происшествия устанавливаются.