Несовершеннолетняя девушка родила ребенка на вокзале в Тайшете

Тайшет, 23.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В ночь на 22 мая работникам медпункта на вокзале в Тайшете пришлось принимать роды у 17-летней девушки, которая возвращалась на поезде из Красноярска в Саянск.

Как сообщает ИА Тайшет24 , поезд, на котором ехала девушка, в ту ночь встал на долгую стоянку в Тайшете. Именно в это время у роженицы начались схватки, довезти девушку до больницы не успели, поэтому ребенок появился на свет в медпункте на вокзале.

Роды были преждевременными, сейчас недоношенный малыш остается под присмотром врачей родильного отделения Тайшетской районной больницы. Несовершеннолетняя мать находится в инфекционном отделении, так как приехала из неблагоприятного по заболеваемости коронавирусом региона. У мамы и ребенка взяли пробы на вирус и направили в Братск, результаты анализов станут известны в ближайшие дни.