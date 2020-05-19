Новый вид мошенничества заметили в Иркутске – горожан «разводят» аферисты под видом киношников

Иркутск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье выявлена необычная мошенническая схема: злоумышленники вымогают деньги под видом представителей «Кинокомпании Юрия Яшникова».

Как сообщает пресс-служба кинокомпании, аферисты рассылают сообщения в мессенджеры, группы в социальных сетях и на почтовые адреса с предложением принять участие в съемках фильма в качестве актеров массовых сцен. За каждый съемочный день предлагается внушительная сумма гонорара, но для участия якобы необходима платная аккредитация. Средства для аккредитации предлагают переводить на карту.

– В нашу компанию и мне лично приходят десятки сообщений с вопросами о масштабном наборе в массовку для съемок фильма «Дядя Володя». Эту информацию некие лица распространяют в тематически группах, связанных с театром и кино, отправляют в мессенджеры. Хочу всех заверить, что наша компания не имеет к рассылке этих сообщений никакого отношения, – комментирует продюсер Юрий Яшников.

Кинокомпания, между тем, действительно работает над проектом документального фильма «Дядя Володя» с режиссером Павлом Скоробогатовым и активно рассказывает в социальных сетях обо всех этапах этого процесса и о других проектах.

– Вероятно, это и стало причиной выбора мошенниками именно нашей компании в качестве приманки для своей аферы. Призываю всех проявлять бдительность и перепроверять такого рода информацию, – обратился Юрий Яшников к иркутянам.