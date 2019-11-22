Обвиняемые в зверском убийстве 20-летней жительницы Усть-Илимска предстанут перед судом

Усть-Илимск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области передало в суд дело в отношении двух жителей Усть-Илимска за жестокое убийство 20-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На скамью подсудимых отправятся 17-летний подросток и его 25-летний приятель. По уголовному делу проведено семь различных судебных экспертиз. Обоим предъявлено обвинение по нескольким статьям. Это часть 2 статьи 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору, соединенные с угрозой убийством, часть 2 статьи 131 УК РФ – изнасилование, совершённое группой лиц по предварительному сговору, соединенное с угрозой убийством, часть 1 статьи 158 УК РФ – кража, часть 2 статьи 105 УК РФ – убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, сопряжённое с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера.

Обвиняемые сотрудничали со следствием и показали следователям СКР, как совершали преступление. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, девушку объявили в розыск 1 марта 2019 года. Спустя три дня её тело было обнаружено в лесу в нескольких километрах от посёлка Железнодорожный с признаками насильственной смерти. По версии следствия, молодые люди убили её в ночь с 1 на 2 марта. Девушка села к ним в машину под предлогом того, что парни отвезут её домой. С момента задержания подозреваемые находятся под арестом.