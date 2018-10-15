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15.10.2018

Очевидцев летального ДТП на въезде во Второй Иркутск просят обратиться к следователям

Иркутск, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Следователи просят очевидцев дорожного конфликта в районе остановки «Узловая», который произошёл 8 октября с участием автомобилей «Киа» и «Тойота Ленд Крузер», обратиться с СУ СКР по Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в этот день около 12.00 на улице Мира «Тойота Ленд Крузер», двигаясь в попутном направлении с легковым автомобилем «Киа», умышленно столкнул его на встречную полосу. «Киа» влетела во встречную «Митсубиси Лансер», 27-летний водитель которой позже скончался в больнице. Водитель «Кии» в тяжёлом состоянии была госпитализирована, двое её детей получили травмы.

Через несколько дней полицейские задержали 41-летнего мужчину, который управлял «Ленд Крузером». СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту убийства.  Из показаний подозреваемого следует, что перед ДТП женщина-водитель автомобиля «Киа» «подрезала» его «Тойоту» в районе «Узловой». Это произошло примерно в 11.54-11.55.

Следователи СКР просят очевидцев этого происшествия, располагающих важной для следствия информацией, особенно видеозаписями с авторегистраторов, обратиться в следственный отдел по Ленинскому району Иркутск по телефону: 8(3952)32-45-93 либо 02 (с мобильного – 102).

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