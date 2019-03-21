Организатора КПК «Золотой фонд» в Иркутске подозревают в особо крупном мошенничестве

Иркутск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 марта по подозрению в особо крупном мошенничестве задержали и поместили в СИЗО 39-летнего председателя правления кредитного потребительского кооператива. Как стало известно Телеинформу, речь идет о «Золотом фонде», который в последнее время работал под названием ООО «Деловые инвестиции».

Как сообщает пресс-служба полиции, сейчас Главное следственное управление ГУ МВД по Иркутской области устанавливает потерпевших от деятельности КПК и призывает его клиентов обратиться в полицию с соответствующим заявлением для принятия мер к возмещению ущерба, причиненного мошенническими действиями.

По данным следствия, подозреваемый на протяжении нескольких лет под видом осуществления финансовой деятельности принимал сбережения граждан, а также заключал договоры займов денежных средств в шести регионах страны – Иркутской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской областях и республике Бурятия. В последующем клиенты кооператива перестали получать проценты по вкладами, а вложенные деньги не смогли вернуть обратно.

– Ранее в результате проверки деятельности фирмы уполномоченный госорган вынес решение о запрете приема денег и их выдаче из-за выявленных многочисленных нарушений. Однако вместо этого фигурант создал другую организацию и продолжил привлекать деньги от населения, – пояснили в полиции.

В настоящее время органы предварительного следствия принимают меры по защите прав 42 заявителей, которым причинен ущерб в размере 14 млн рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. При сборе доказательств в офисах организации в Иркутске, Ангарске, Братске, Усть-Илимске, Усть-Куте и Черемхово и в местах проживания ее руководителей провели обыски – была изъята необходимая документация и электронные носители информации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Октябрьский районный суд Иркутска подан уже 441 иск от жертв этой финансовой пирамиды. Кстати, в феврале этого года сотрудники КПК напали на съемочную группу «Вести Иркутск» – оператору разбили камеру, а корреспондентку силой вывели из здания.

КООРДИНАТЫ:

Полиция призывает всех, кто пострадал от действий «Золотого фонда» или «Деловых инвестиций», обратиться в Главное следственное управление лично, либо позвонить по телефону в Иркутске: 8 (3952) 21-25-79.