|Происшествия
|28.04.2018
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Пассажир самолета пытался провезти в желудке героин – его вычислили в иркутском аэропорту
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Иркутск, Усть-Кут, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В аэропорту Иркутска по подозрению в хранении наркотиков задержали пассажира рейса «Иркутск-Ленск» – 42-летнего жителя Усть-Кута. В ходе медосмотра в его желудке обнаружили полиэтиленовый сверток с пятью граммами героина.
Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ на транспорте МВД, нарушителя унюхала в аэропорту служебно-розыскная собака.
Возбуждено уголовное дело. За незаконное хранение и перевозку наркотиков предусмотрено наказание – до 10 лет лишения свободы.
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