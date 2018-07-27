ТЕМЫ
Архив
< Июль 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Сегодня
Происшествия
28.04.2018

Пассажир самолета пытался провезти в желудке героин – его вычислили в иркутском аэропорту

Иркутск, Усть-Кут, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В аэропорту Иркутска по подозрению в хранении наркотиков задержали пассажира рейса «Иркутск-Ленск» – 42-летнего жителя Усть-Кута. В ходе медосмотра в его желудке обнаружили полиэтиленовый сверток с пятью граммами героина.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ на транспорте МВД, нарушителя унюхала в аэропорту служебно-розыскная собака.

Возбуждено уголовное дело. За незаконное хранение и перевозку наркотиков предусмотрено наказание – до 10 лет лишения свободы.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске