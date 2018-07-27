Пассажир самолета пытался провезти в желудке героин – его вычислили в иркутском аэропорту

Иркутск, Усть-Кут, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В аэропорту Иркутска по подозрению в хранении наркотиков задержали пассажира рейса «Иркутск-Ленск» – 42-летнего жителя Усть-Кута. В ходе медосмотра в его желудке обнаружили полиэтиленовый сверток с пятью граммами героина.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ на транспорте МВД, нарушителя унюхала в аэропорту служебно-розыскная собака.

Возбуждено уголовное дело. За незаконное хранение и перевозку наркотиков предусмотрено наказание – до 10 лет лишения свободы.