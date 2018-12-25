ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Происшествия
26.12.2018

Пациент частной клиники в Иркутске умер из-за неправильного лечения

Иркутск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Условный срок получил врач частной клиники в Иркутске, который работал без лицензии. Он неверно поставил диагноз одному из пациентов, в итоге тот скончался.

– В ходе лечения ошибочного диагноза подсудимый ввел потерпевшему препарат, спровоцировавший анафилактический лекарственный шок. В результате неправильно выбранной тактики и методики оказания первой медицинской помощи подсудимым, а также отсутствия противошокового набора в медицинской клинике пациент умер, – сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска.

В ходе заседания мужчина полностью признал свою вину. Ему назначено условное наказание – один год восемь месяцев – с трехлетним испытательным сроком. Кроме того, в пользу родственников погибшего с виновника взыскали по 300 тысяч рублей.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске