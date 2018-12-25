Пациент частной клиники в Иркутске умер из-за неправильного лечения

Иркутск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Условный срок получил врач частной клиники в Иркутске, который работал без лицензии. Он неверно поставил диагноз одному из пациентов, в итоге тот скончался.

– В ходе лечения ошибочного диагноза подсудимый ввел потерпевшему препарат, спровоцировавший анафилактический лекарственный шок. В результате неправильно выбранной тактики и методики оказания первой медицинской помощи подсудимым, а также отсутствия противошокового набора в медицинской клинике пациент умер, – сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска.

В ходе заседания мужчина полностью признал свою вину. Ему назначено условное наказание – один год восемь месяцев – с трехлетним испытательным сроком. Кроме того, в пользу родственников погибшего с виновника взыскали по 300 тысяч рублей.