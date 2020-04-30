Перед судом предстанет директор усольской УК «Эрида» по обвинению в мошенничестве

Усолье-Сибирское, 1.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Усольский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении директора местной управляющей компании «Эрида» Татьяны Семененковой. Ее обвиняют в мошенничестве более чем на 16 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

По версии следствия, с октября 2012 года по сентябрь 2015 года 53-летняя обвиняемая в отсутствие договоров с поставщиками ресурсов ПАО «Иркутскэнерго» и ООО «АкваСервис» незаконно начисляла и собирала плату за предоставленные коммунальные услуги по отоплению, холодному и горячему водоснабжению с жильцов многоквартирных домов. В результате собственникам и нанимателям 610 жилых помещений причинен ущерб на сумму более 16 млн рублей.

Преступление было выявлено усольской полицией еще в 2016 году. Расследование уголовного дела вели сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Иркутской области.

Также стоит отметить, что лицензия на управление многоквартирными домами у УК «Эрида» ранее была аннулирована.