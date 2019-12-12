Перед судом предстанут собутыльники, зарубившие топором женщину в Боханском районе

Боханский район, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы Боханского района, ее 32-летнего брата и 39-летнего ангарчанина. Родственников обвиняют в убийстве женщины, их приятеля – в укрывательстве преступлений.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, трагедия случилась вечером 22 мая 2019 года в одном из домов по переулку Советский в селе Олонки Боханского района. Во время ссоры мужчина и его сестра нанесли множественные удары топором по голове своей знакомой, с которой до этого совместно употребляли спиртное. От полученных повреждений 41-летняя женщина скончалась на месте. После убийства обвиняемый попросил своего знакомого помочь им скрыть следы совершенного преступления и сбросить тело в реку Ангара.

Личности фигурантов и их местонахождение были установлены полицией в кратчайшие сроки. Уголовное дело рассмотрит Иркутский областной суд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.