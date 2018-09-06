Перекрёстки, «встречка», скорость – ГИБДД назвало основные причины ДТП в Иркутске

Иркутск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники дорожной полиции назвали основные причины аварийных ситуаций с участием автомобилей в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, согласно данным инспекции, каждое восьмое ДТП происходит из-за нарушения правил проезда перекрёстков. Всего за прошедшие восемь месяцев зарегистрировано более 150 подобных случаев, в каждом из которых люди получили травмы различной степени тяжести.

– Почти всех этих столкновений можно было избежать, проявив элементарную внимательность и осторожность при подъезде к перекрёстку. Ведь выезжать с прилегающей территории или второстепенной дороги необходимо после того, как убедишься в безопасности маневра. Кроме этого, ещё одним сопутствующим фактором возникновения подобных неприятных ситуаций является плотная парковка вдоль дорог, очень часто ограничивающая обзор водителям, которые пытаются выехать на главную дорогу, – говорят в УГИБДД по Иркутской области.

Ещё один из наиболее проблемных видов ДТП, и он практически всегда сопряжён с тяжёлыми травмами участников дорожного движения, – это выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. По данным статистики, за последнее время таких автоаварий увеличилось на 37%.

Как отмечают автоинспекторы, основная причина подобных автоаварий – это, прежде всего, сознательное нарушение правил дорожного движения, легкомыслие, безрассудство и отсутствие водительской дисциплины.

Тройку основных причин замыкает нарушение скоростного режима. Количество ДТП из-за этого фактора увеличилось на 50%, говорят в ГИБДД.

– Стоит отметить, что необходимо говорить не только о превышении скоростных режимов движения, но и о неправильном выборе скорости движения. Водители зачастую пренебрегают выбором безопасной скорости, не учитывают при этом интенсивность транспортного потока, метеорологические условия, особенности собственных автомобилей, – поясняют в дорожной инспекции.

Вместе с тем, напомним, в целом в Иркутске отмечается снижение общего числа ДТП. За восемь месяцев 2018 года количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 7%, при этом травмы получили на 9% меньше пострадавших, чем в прошлом году, на 30% уменьшилось количество тяжких последствий. Также на 4% сократилось число автоаварий по вине пьяных водителей.