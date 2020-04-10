Первый лесной пожар 2020 года произошел 9 апреля в Иркутском районе

Иркутский район, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Первый лесной пожар 2020 года произошел 9 апреля в семи километрах от населенного пункта Падь Мельничная в Иркутском районе. Площадь горения – 22 гектара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

К тушению возгорания привлекались 25 человек и девять единиц техники министерства лесного комплекса, в настоящее время пожар ликвидирован.

– По словам местного населения, незадолго до возникновения пожара они слышали звук проезжающей в лес техники, предположительно, квадроциклов. Местность в районе болотистая, но из-за раннего схода снега травяная подстилка уже высохла. Специалистами МЧС России были обнаружены три разрозненных очага пожара. На месте работает следственно-оперативная группа, – рассказал заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.

В связи со сходом снежного покрова и установлением теплой сухой погоды на землях лесного фонда Аларского, Ангарского, Балаганского, Баяндаевского, Голоустенского, Заларинского, Зиминского, Иркутского, Кировского, Куйтунского, Нижнеудинского, Нукутского, Ольхонского, Осинского, Слюдянского, Тайшетского, Тулунского, Усольского, Усть-Ордынского, Усть-Удинского, Черемховского и Шелеховского лесничеств министерства лесного комплекса региона с 10 апреля 2020 года открыт пожароопасный период.

Также с 10 апреля на территории южных, центральных и западных районов Иркутской области введен особый противопожарный режим, в рамках которого установлены дополнительные требования пожарной безопасности.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, влечет наложение административного штрафа. На граждан - в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей (часть 3 статьи 8.32 КоАП).

Уничтожение или повреждение лесов, а равно насаждений, не входящих в лесной фонд, в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, а также уничтожение или повреждение лесов, а равно насаждений, не входящих в лесной фонд, путем поджога рассматриваются в качестве преступлений, предусмотренных частью 1, 2 статьи 261 УК РФ.