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03.05.2018

Площадь лесных пожаров в Иркутской области за ночь увеличилась до 450 гектаров

Иркутская область, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на утро 3 мая зарегистрировано девять лесных пожаров на площади 452 гектара, передает федеральная Авиалесоохрана. Между тем на 19:00 2 мая огнем было охвачено 257 гектаров территории.

Как сообщает пресс-служба регправительства, накануне было зафиксировано восемь действующих очагов, горело 72 га, покрытых лесом, и 40 нелесных гектаров. Три возгорания – в Иркутском районе, по одному – в Зиминском, Куйтунском, Усольском, Боханском, Эхирит-Булагатском районах. В локализованном состоянии находились пять очагов на общей площади 145 лесных гектаров: по одному в Тулунском, Ангарском, Боханском, Эхирит-Булагатском районах и в Ангарском округе.

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