Под Ангарском с рельсов сошли 30 вагонов с углем

Ангарск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Мегете Ангарского городского округа с рельсов сошли 30 вагонов грузового поезда с углем.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, это произошло в 13:22 28 января. На место происшествия выехали восстановительные поезда со станций Иркутск-Сортировочный, Нижнеудинск, Слюдянка и Зима. Пострадавших и угрозы экологической ситуации нет, отмечают на ВСЖД.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области

Пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР сообщает, что начата доследственная проверка по этому факту.

На ВСЖД отмечают, что ожидаются задержки пассажирских поездов. Актуальную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» http://pass.rzd.ru (вкладка «Фактическое движение поездов»). На данный момент задержаны пригородные поезда №№6103, 6313, №7106. Время задержки в пути составляет от 40 минут до одного часа.

В ОАО «РЖД» работает оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.