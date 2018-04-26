Под Иркутском мотоциклист разбился о два грузовика

Иркутский район, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе мотоциклист разбился насмерть, столкнувшись с «Исудзу», а затем с «КАМАЗом».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах дорожного происшествия с участием мотоцикла марки «Сузуки».

Трагический инцидент произошёл около полудня 26 апреля на восьмом километре Качугского тракта. По предварительной информации, столкновение произошло в момент поворота налево грузового автомобиля «Исудзу», после чего мотоциклист ударился о двигавший большегруз «Камаз». Оба грузовика следовали в направлении областного центра, мотоцикл – в обратную сторону.

В результате управлявший двухколёсным транспортом 27-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

По факту ДТП проводится проверка для последующего принятия правового решения. На месте работает экипаж полиции, обеспечивает регулирование дорожного движения.

Полиция Иркутской области просит граждан строго следовать правилам дорожного движения, быть особенно внимательными при управлении мототранспортом и уважительно относится ко всем участникам дорожного движения. Только строгое выполнение требований позволит избежать трагедии на дорогах области.