Под Иркутском пенсионера сбили две машины – пешеход погиб

Иркутск, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Под Иркутском на прошлой неделе две машины подряд сбили пенсионера – от полученных травм он скончался. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, вечером 16 апреля по автодороге Иркутск-Большое Голоустное двигалась автомашина «Тойота Ипсум», в районе ЖК «Современник» ее водитель сбил пешехода. Затем его переехала еще и «Лада Калина», двигавшаяся в попутном направлении. В результате дорожного происшествия 72-летний пешеход от полученных травм погиб на месте до приезда бригады медиков. Всего в период с 13 по 19 апреля на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 взрослых и один несовершеннолетний участник дорожного движения. В том числе зарегистрировано три наезда на пешехода, шесть столкновений транспортных средств, наезд на препятствие и на стоящий автомобиль. Иркутские автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения к строгому соблюдению действующих правил дорожного движения. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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