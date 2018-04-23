Под Шелеховом маршрутка столкнулась с иномаркой – два человека погибли

Шелеховский район, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Под Шелеховом 22 апреля маршрутка столкнулась с иномаркой – два человека погибли на месте.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, ДТП произошло около 13.00 на 28 км автодороги Р-258 «Байкал» в районе посёлка Чистые ключи. В лоб столкнулись минивэн Honda Stepwagon и микроавтобус Toyota HiAce, следовавшего по маршруту «Иркутск – Слюдянка».

По предварительным данным, двое человек, находившихся в минивэне, погибли. Количество пострадавших уточняется. На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и других экстренных служб, оказывается помощь пострадавшим и осуществляется дорожное регулирование. По факту случившегося проводится проверка.